Рада урегулировала статус автодорог оборонного назначения

Законом устанавливается, что автомобильными дорогами оборонного значения являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, которые предназначены в условиях военного положения для военных перевозок, перевозок, связанных с эвакуацией населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов, народнохозяйственных перевозок.

При этом отмечается, что с целью обеспечения обороны и безопасности Украины автомобильные дороги независимо от формы собственности и значения могут быть отнесены к автомобильным дорогам оборонного значения.

В то же время отнесение дороги к оборонному назначению не может быть основанием для ограничения движения по ней, кроме случаев ее использования в период действия военного положения.

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Порядок использования автомобильной дороги оборонного значения и ее восстановление, проведение мероприятий по ее техническому прикрытию в период действия военного положения, а также перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждаются Кабинетом Министров Украины.