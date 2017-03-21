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Рада урегулировала статус автодорог оборонного назначения

Рада урегулировала статус автодорог оборонного назначения

Киев • УНН

 • 9208 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада урегулировала статус автодорог оборонного назначения. За соответствующий законопроект проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Законом устанавливается, что автомобильными дорогами оборонного значения являются автомобильные дороги, необходимые для обеспечения обороны и безопасности Украины, соединения военных и других специальных объектов, которые предназначены в условиях военного положения для военных перевозок, перевозок, связанных с эвакуацией населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов, народнохозяйственных перевозок.

При этом отмечается, что с целью обеспечения обороны и безопасности Украины автомобильные дороги независимо от формы собственности и значения могут быть отнесены к автомобильным дорогам оборонного значения.

В то же время отнесение дороги к оборонному назначению не может быть основанием для ограничения движения по ней, кроме случаев ее использования в период действия военного положения.

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Порядок использования автомобильной дороги оборонного значения и ее восстановление, проведение мероприятий по ее техническому прикрытию в период действия военного положения, а также перечень автомобильных дорог оборонного значения утверждаются Кабинетом Министров Украины.

Украинские Национальные Новости

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