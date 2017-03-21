Рада врегулювала статус автодоріг оборонного призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада врегулювала статус автодоріг оборонного призначення. За відповідний законопроект проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Законом встановлюється, що автомобільними дорогами оборонного значення є автомобільні дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України, з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, які призначені в умовах воєнного стану для військових перевезень, перевезень, пов’язаних з евакуацією населення, перевезень, пов’язаних з евакуацією вантажів, народногосподарських перевезень.
При цьому зазначається, що з метою забезпечення оборони і безпеки України автомобільні дороги незалежно від форми власності та значення можуть бути віднесені до автомобільних доріг оборонного значення.
В той же час віднесення дороги до оборонного призначення не може бути підставою для обмеження руху по ній, крім випадків її використання в період дії воєнного стану.
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Порядок використання автомобільної дороги оборонного значення та її відновлення, проведення заходів щодо її технічного прикриття в період дії воєнного стану, а також перелік автомобільних доріг оборонного значення затверджуються Кабінетом Міністрів України.