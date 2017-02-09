Рада включила в повестку дня законопроект о КСУ

Законопроектом предусматривается изменение структуры суда. Так, Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда Украины и решает вопросы в делах по конституционным представлениям и конституционным обращениям.

Кроме того, два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопросы относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) законов (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат суда действует как Конституционный суд Украины; постановления сената суда об отказе в открытии конституционного производства в делах по конституционным жалобам являются окончательными.

Предполагается и шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. Также ожидается внедрение института конституционной жалобы.