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Рада включила до порядку денного законопроект про КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Конституційний суд України. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Рада включила до порядку денного законопроект про КСУ

Законопроектом передбачається зміна структуру суду. Так, Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями.

Окрім того, два сенати суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат суду діє як Конституційний суд України; ухвали сенату суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними.

Передбачається і шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. Також очікується впровадження інституту конституційної скарги.

Українські Національні Новини

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