Рада включила до порядку денного законопроект про КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Конституційний суд України. За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається зміна структуру суду. Так, Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями.
Окрім того, два сенати суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат суду діє як Конституційний суд України; ухвали сенату суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними.
Передбачається і шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. Також очікується впровадження інституту конституційної скарги.