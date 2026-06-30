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Рада вызвала министра Соболева для представления отчета об экономическом бронировании

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Верховная Рада вызвала министра экономики Алексея Соболева на пленарное заседание 1 июля для информирования по экономическому бронированию. Решение поддержал 151 нардеп.

Рада вызвала министра Соболева для представления отчета об экономическом бронировании
Фото: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Верховная Рада вызвала на пленарное заседание в среду, 1 июля, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева для информирования по вопросу экономического бронирования. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Предложение о вызове министра экономики озвучил внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Есть предложение и просьба поддержать… вызвать завтра Соболева

- сказал Разумков.

Предложение касалось информирования по вопросу экономического бронирования.

Соответствующее решение поддержал 151 народный депутат. Соболев приглашен в парламент на 12:00.

Дополнение

24 июня Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило приказ, которым утвердило новые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики.

Согласно приказу, устанавливаются обновленные требования к субъектам хозяйствования в различных сферах экономики, в частности в аграрном секторе, лесном хозяйстве, сфере индустриальных парков, экологической отрасли и деятельности иностранных представительств.

Так, например, условиями для определения критичности являются:

  • получение финансовой государственной поддержки в виде грантов;
    • выполнение работ и предоставление услуг для Минэкономики на основании договоров, заключенных на срок не менее шести месяцев;
      • находятся в сфере управления Минэкономики;
        • осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины - такие субъекты хозяйствования должны иметь среднее количество застрахованных лиц не менее 10 работников и подтверждать уплату налогов, сборов и единого взноса в размере не менее 24 тыс. грн по каждой области за последние три месяца;
          • является участником индустриального парка и осуществляет хозяйственную деятельность в пределах индустриального парка;
            • предприятия включены в производителей техники и оборудования, которые включены в соответствующие перечни Минэкономики и могут получать государственную поддержку в рамках политики "Сделано в Украине".

              Также приказом введены критерии относительно минимального уровня средней заработной платы для отдельных категорий предприятий:

              • для предприятий со средним количеством застрахованных лиц не менее 50 работников средняя заработная плата должна быть не ниже средней по стране за предыдущий отчетный год, умноженной на коэффициент 2;
                • для предприятий с численностью не менее 20 работников установлен коэффициент 3.

                  Для предприятий лесного хозяйства минимальная площадь земель лесного фонда, находящихся в постоянном пользовании, увеличена с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников установлен на уровне не менее 10 человек. Также предусмотрен минимальный годовой доход предприятия в размере не менее 10 млн гривен.

                  Напомним

                  С 1 июня 2026 года в Украине заработали обновленные правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Правительство пересмотрело подходы к определению критичности бизнеса, меняет требования к уровню заработной платы и уточняет порядок расчета квот на бронирование.

                  Павел Башинский

                  ОбществоЭкономикаПолитика