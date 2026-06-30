Рада вызвала министра Соболева для представления отчета об экономическом бронировании

Фото: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Верховная Рада вызвала на пленарное заседание в среду, 1 июля, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева для информирования по вопросу экономического бронирования. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Предложение о вызове министра экономики озвучил внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.

Есть предложение и просьба поддержать… вызвать завтра Соболева - сказал Разумков.

Предложение касалось информирования по вопросу экономического бронирования.

Соответствующее решение поддержал 151 народный депутат. Соболев приглашен в парламент на 12:00.

Дополнение

24 июня Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило приказ, которым утвердило новые критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для отраслей национальной экономики.

Согласно приказу, устанавливаются обновленные требования к субъектам хозяйствования в различных сферах экономики, в частности в аграрном секторе, лесном хозяйстве, сфере индустриальных парков, экологической отрасли и деятельности иностранных представительств.

Так, например, условиями для определения критичности являются:

получение финансовой государственной поддержки в виде грантов;

выполнение работ и предоставление услуг для Минэкономики на основании договоров, заключенных на срок не менее шести месяцев;

находятся в сфере управления Минэкономики;

осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины - такие субъекты хозяйствования должны иметь среднее количество застрахованных лиц не менее 10 работников и подтверждать уплату налогов, сборов и единого взноса в размере не менее 24 тыс. грн по каждой области за последние три месяца;

является участником индустриального парка и осуществляет хозяйственную деятельность в пределах индустриального парка;

предприятия включены в производителей техники и оборудования, которые включены в соответствующие перечни Минэкономики и могут получать государственную поддержку в рамках политики "Сделано в Украине".

Также приказом введены критерии относительно минимального уровня средней заработной платы для отдельных категорий предприятий:

для предприятий со средним количеством застрахованных лиц не менее 50 работников средняя заработная плата должна быть не ниже средней по стране за предыдущий отчетный год, умноженной на коэффициент 2;

для предприятий с численностью не менее 20 работников установлен коэффициент 3.

Для предприятий лесного хозяйства минимальная площадь земель лесного фонда, находящихся в постоянном пользовании, увеличена с 500 до 2500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников установлен на уровне не менее 10 человек. Также предусмотрен минимальный годовой доход предприятия в размере не менее 10 млн гривен.

Напомним

С 1 июня 2026 года в Украине заработали обновленные правила бронирования военнообязанных работников критически важных предприятий. Правительство пересмотрело подходы к определению критичности бизнеса, меняет требования к уровню заработной платы и уточняет порядок расчета квот на бронирование.