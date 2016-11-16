Рада вышла из числа учредителей журнала "Вече"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада вышла из числа учредителей журнала "Вече". Парламентарии поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.
Постановлением депутаты поручают руководству Аппарата обеспечить осуществление мероприятий, связанных с выходом Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече".
Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого документа будет способствовать обеспечению выполнения задач реформирования государственных средств массовой информации.