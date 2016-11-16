Рада вийшла з числа засновників журналу “Віче”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада вийшла з числа засновників журналу “Віче”. Парламентарі підтримали відповідний проект постанови, передає кореспондент УНН.
Постановою депутати доручають керівництву Апарату забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з виходом Верховної Ради України із засновників редакції журналу “Віче”.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення цього документа сприятиме забезпеченню виконання завдань реформування державних засобів масової інформації.