Рада отправила на доработку закон о Пласте
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Верховная Рада Украины на вечернем заседании отправила в комитет на доработку с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского от 03.09.2019 закон №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины". Соответствующее решение поддержали 313 народных депутата, передает корреспондент УНН.
"Президент Украины заинтересован абсолютно в полном и качественном обеспечении законодательства в данном направлении, в деятельности детей и молодежи. Именно поэтому он вносит предложения не ветировать, не отклонять, а доработать данный законодательный акт", - сказал первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Напомним, 4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".