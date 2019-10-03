Рада відправила на доопрацювання закон про Пласт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Верховна Рада України на вечірньому засіданні відправила в комітет на доопрацювання з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського від 03.09. 2019 року закон №0976 "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України". Відповідне рішення підтримали 313 народні депутати, передає кореспондент УНН.
"Президент України зацікавлений абсолютно у повному і якісному забезпеченні законодавства у даному напрямку, у діяльності дітей і молоді. Саме через це він вносить пропозиції не ветувати, не відхилити, а доопрацювати даний законодавчий акт", - сказав перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, 4 вересня Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України "Пласт".