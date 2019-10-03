Рада відправила на доопрацювання закон про Пласт

"Президент України зацікавлений абсолютно у повному і якісному забезпеченні законодавства у даному напрямку, у діяльності дітей і молоді. Саме через це він вносить пропозиції не ветувати, не відхилити, а доопрацювати даний законодавчий акт", - сказав перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, 4 вересня Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект 10184 про державне визнання і підтримку Національної скаутської організації України "Пласт".