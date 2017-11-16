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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 32126 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 52504 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 61079 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 64912 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 56357 просмотра

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11:14 • 96419 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100508 просмотра

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Рада отказалась, с первой попытки, сделать выходным 25 декабря

Рада отказалась, с первой попытки, сделать выходным 25 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада не захотела сделала день празднования Рождества католиками (25 декабря- ред.) выходным. За соответствующий законопроект проголосовали только 211 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривалось внести изменения в Кодекс закона о труде в соответствии с которым 25 декабря становится выходным.

Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.

Позже Верховная Рада проголосовала "за" установление 25 декабря выходным днем.

Напомним, Верховная Рада рассматривает сегодня законопроекты о увеличении количества выходных дней и упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.

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