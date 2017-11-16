Рада отказалась, с первой попытки, сделать выходным 25 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада не захотела сделала день празднования Рождества католиками (25 декабря- ред.) выходным. За соответствующий законопроект проголосовали только 211 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматривалось внести изменения в Кодекс закона о труде в соответствии с которым 25 декабря становится выходным.
Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.
Позже Верховная Рада проголосовала "за" установление 25 декабря выходным днем.
Напомним, Верховная Рада рассматривает сегодня законопроекты о увеличении количества выходных дней и упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.