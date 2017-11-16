Рада отказалась, с первой попытки, сделать выходным 25 декабря

Законопроектом предусматривалось внести изменения в Кодекс закона о труде в соответствии с которым 25 декабря становится выходным.

Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.

Позже Верховная Рада проголосовала "за" установление 25 декабря выходным днем.

Напомним, Верховная Рада рассматривает сегодня законопроекты о увеличении количества выходных дней и упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг.