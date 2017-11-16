Рада відмовилася, з першої спроби, зробити вихідним 25 грудня

Законопроектом передбачалося внести зміни до Кодексу закону про працю відповідно до якого 25 грудня стає вихідним.

Також наголошувалося, що в разі, якщо 25 грудня припадає на вихідний, то наступний день оголошується вихідним.

Пізніше Верховна Рада проголосувала "за" встановлення 25 грудня вихідним.

Нагадаємо, Верховна Рада розглядає сьогодні законопроекти про збільшення кількості вихідних днів та спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів.