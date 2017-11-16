Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия Бабак и Константиновского

Проект постановления об отставке Константиновского поддержали только 183 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Спикер парламента дважды ставил этот вопрос на голосование, однако каждый раз оно не набрало необходимого количества голосов.

За прекращение полномочий Елены Бабак проголосовало 151 парламентарий. Парубий трижды ставил на голосование этот вопрос, однако каждый раз парламентарии его проваливали.

Напомним, Верховная Рада со второй попытки сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.