Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Бабак і Константіновського

Проект постанови про відставку Константіновського підтримали лише 183 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів. Спікер парламенту двічі ставив це питання на голосування, однак кожного разу воно не набрало необхідної кількості голосів.

За припинення повноважень Олени Бабак проголосувало 151 парламентар. Парубій тричі ставив на голосування це питання, однак кожного разу парламентарі його провалювали.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.