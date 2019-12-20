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Рада приняла изменения в закон о трансплантации

Рада приняла изменения в закон о трансплантации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона №2457 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов, передает УНН.

Так, законом установлено, что к началу работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются. При этом организация трансплантации осуществляется на основе информации, содержащейся на бумажных носителях.

Законом определено понятие "деятельность, связанная с трансплантацией".

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Также внесены изменения в части регулирования трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят наладить эффективный механизм взаимодействия с реестрами гемопоэтических стволовых клеток за рубежом и использовать негосударственные реестры для наполнения национальной базы данных доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Законом заменено центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществление деятельности, связанной с трансплантацией в координационный центр по вопросам трансплантации - специализированное государственное учреждение, которое выполняет функции в сфере оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществление деятельности, связанной с трансплантацией, которая образуется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Закон устанавливает, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из Единой государственной информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Напомним, Рада приняла законопроект о неотложных мерах в сфере здравоохранения.

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