Рада во вторник может отменить решение о повышении зарплат депутатам

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховная Рада во вторник в очередной раз попытается утвердить повестку дня пятой сессии и может отменить решение о повышении зарплат народным депутатам. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.