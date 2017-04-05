Рада в среду планирует взяться за решение жилищных проблем жителей общежитий

Также среди прочего парламентарии планируют ратифицировать протокол между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским Федеральным Советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и протокола к соглашению.

Кроме этого парламентарии намерены определиться по ряду вопросов, касающихся молодежной политики и спорта.

Напомним, Рада провалила голосование по назначению членов Счетной палаты.