Рада у середу планує взятися за вирішення житлових проблем мешканців гуртожитків

Також серед іншого парламентарі планують ратифікувати протокол між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до угоди між Кабінетом міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня 2000 року та протоколу до угоди.

Крім цього парламентарі мають намір визначитися щодо низки питань, які стосуються молодіжної політики та спорту.

Нагадаємо, Рада провалила голосування щодо призначення членів Рахункової палат.