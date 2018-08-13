Совет судей считает недопустимыми заявления ГПУ в отношении судьи по делу Кернеса

"Подчеркнуть недопустимость действий, содержащих признаки вмешательства в деятельность судебных органов и публичных высказываний органов государственной власти и управления и правоохранительных органов о необходимости привлечения судей к уголовной ответственности за принятие решения в предоставлении правовой оценки судебному решению апелляционной, кассационной инстанциями, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - отмечается в резолюции.

По мнению Совета судей, согласно резолюции, несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.



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Также Совет судей предложил обратить внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения Кодекса судейской этики, требований процессуальных законов и норм процессуального права при осуществлении правосудия. Судебная деятельность и поведение судьи, по мнению Совета судей, должны быть образцом честного, добросовестного, толерантного, квалифицированного и справедливого служения народу Украины.

В Совете судей отметили, что после принятия судьей Киевского районного суда Полтавы о закрытии производства против Кернеса со стороны представителей правоохранительных органов начали звучать обвинения в адрес судьи. В связи с этим, в Совет судей поступили обращения от судей, адвокатов о недопустимости и нецелесообразности таких заявлений.



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В то же время, председатель Совета судей Олег Ткачук на брифинге сообщил о том, что от судьи Киевского райсуда Полтавы в Раду не поступали жалобы о давлении на него.

Отметим, что на внеочередном заседании Совета судей приняли участие 22 его члена, часть из которых - по видеоконференцсвязи.



Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.





