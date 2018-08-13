Совет судей считает недопустимыми заявления ГПУ в отношении судьи по делу Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Совет судей Украины подчеркнул недопустимость публичных заявлений со стороны должностных лиц прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова за закрытие уголовного производства против мэра Харькова Геннадия Кернеса. Такое решение озвучил председатель Совета судей Украины Олег Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Подчеркнуть недопустимость действий, содержащих признаки вмешательства в деятельность судебных органов и публичных высказываний органов государственной власти и управления и правоохранительных органов о необходимости привлечения судей к уголовной ответственности за принятие решения в предоставлении правовой оценки судебному решению апелляционной, кассационной инстанциями, а действиям судьи - Высшим советом правосудия", - отмечается в резолюции.
По мнению Совета судей, согласно резолюции, несогласие с судебным решением является основанием для обжалования такого решения в процессуальном порядке в апелляционной или кассационной инстанции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК проверит за три года декларации судьи, который закрыл дело Кернеса
Также Совет судей предложил обратить внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения Кодекса судейской этики, требований процессуальных законов и норм процессуального права при осуществлении правосудия. Судебная деятельность и поведение судьи, по мнению Совета судей, должны быть образцом честного, добросовестного, толерантного, квалифицированного и справедливого служения народу Украины.
В Совете судей отметили, что после принятия судьей Киевского районного суда Полтавы о закрытии производства против Кернеса со стороны представителей правоохранительных органов начали звучать обвинения в адрес судьи. В связи с этим, в Совет судей поступили обращения от судей, адвокатов о недопустимости и нецелесообразности таких заявлений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура открыла производство по факту закрытия судом дела против Кернеса
В то же время, председатель Совета судей Олег Ткачук на брифинге сообщил о том, что от судьи Киевского райсуда Полтавы в Раду не поступали жалобы о давлении на него.
Отметим, что на внеочередном заседании Совета судей приняли участие 22 его члена, часть из которых - по видеоконференцсвязи.
Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.