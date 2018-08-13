Рада суддів вважає неприпустимими заяви ГПУ щодо судді у справі Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Рада суддів України наголосила на неприпустимості публічних заяв з боку посадових осіб прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності судді Київського районного суду Полтави Андрія Антонова за закриття кримінального провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса. Таке рішення озвучив голова Ради суддів України Олег Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Наголосити на неприпустимості дій, що містять ознаки втручання в діяльність судових органів та публічних висловлювань органів державної влади управління та правоохоронних органів щодо необхідності притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухваленні рішення до надання правової оцінки судовому рішенню апеляційною, касаційною інстанціями, а діям судді - Вищою радою правосуддя", - зазначається у резолюції.
На думку Ради суддів, відповідно до резолюції, незгода з судовим рішенням є підставою для оскарження такого рішення в процесуальному порядку до апеляційної або касаційної інстанцій.
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Також Рада суддів запропонувала звернути увагу суддів на необхідності неухильного дотримання Кодексу суддівської етики, вимог процесуальних законів та норм процесуального права під здійснення правосуддя. Судова діяльність та поведінка судді, на думку Ради суддів, має бути взірцем чесного, добросовісного, толерантного, кваліфікованого і справедливого служінню народу України.
У Раді суддів відзначили, що після ухвалення суддею Київського районного суду Полтави про закриття провадження проти Кернеса з боку представників правоохоронних органів почали звучати звинувачення на адресу судді. У зв'язку з цим, до Ради суддів надійшли звернення від суддів, адвокатів щодо неприпустимості і недоцільності таких заяв.
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У той же час, голова Ради суддів Олег Ткачук на брифінгу повідомив про те, що від судді Київського райсуду Полтави до Ради не надходили скарги щодо тиску на нього.
Зазначимо, що у позачерговому засіданні Ради суддів взяли участь 22 її члени, частина з яких - по відеоконференцзв'язку.
Нагадаємо, 10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв'язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривала відсутність на суді як відмову від обвинувачення.