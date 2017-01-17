Рада упростила возможность строительства большинства объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада упростила возможность строительства большинства объектов. Парламентарии 238 голосами приняли во втором чтении и в целом соответствующие изменения в законодательство, передает корреспондент УНН.
"Этот законопроект позволит практически 85% объектов строительства, а это жилые постройки, хозяйственные сооружения, складские помещения площадью до 1300 м кв., строить по заявительному принципу. То есть, направил соответствующее заявление - можно начинать строить. С другой стороны, сложные объекты будут нуждаться в проверке и будут строиться после предоставления соответствующего разрешения", - отметил во время доклада первый заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.
Этим же законопроектом депутаты отменили определения категории сложности объектов.