Рада спростила можливість будівництва більшості об’єктів

“Цей законопроект дозволить фактично 85% об’єктів будівництва, а це житлові споруди, господарські споруди, складські приміщення площею до 1300 м кв., будувати за заявним принципом. Тобто, направив відповідну заяву — можна починати будувати. З іншого боку, складні об’єкти будуть потребувати перевірки і будуть будуватися після надання відповідного дозволу”, — зазначив під час доповіді перший заступник голови комітету ВР України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський.

Цим же законопроектом депутати скасували визначення категорії складності об’єктів.