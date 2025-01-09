Рада сделала шаг к введению в Украине нового формата промышленных площадок

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Верховная Рада поддержала законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк» и изменения в функционировании индустриальных парков. Документ устанавливает новые правила создания парков и ограничения в отношении их владельцев.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк», а также, который вводит ряд изменений по функционированию индустриальных парков в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12117.

«№12117 - совершенствование функционирования индустриальных парков. За основу», - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, вводится понятие «эко-индустриальный парк» - индустриальный парк, включенный в Реестр индустриальных парков, в рамках которого инициатор создания, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют деятельность в сфере промышленного симбиоза.

Порядок получения статуса эко-индустриального парка и особенности его функционирования будет определять Кабинет министров.

Меняется и само понятие «индустриальный парк» - определенная инициатором создания в соответствии с градостроительной документацией обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой инициатор создания, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют хозяйственную деятельность.

Также вводится понятие «промышленный симбиоз в пределах индустриального парка» - сотрудничество на договорных началах между инициатором создания, управляющей компанией, участниками и другими субъектами индустриального парка относительно:

производства, выполнения и поставки товаров, работ и услуг, обмена ими;

обработка отходов, образованных на одних производствах другими (кроме захоронения отходов);

использование побочных продуктов; повторного использования воды; комбинированного производства электрической и тепловой энергии (когенерации);

производства и использования энергии из возобновляемых источников энергии и/альтернативных видов топлива.

Проект закона вносит изменения в правила создания создания создания индустриальных парков на землях государственной и коммунальной собственности. В частности, право на создание парков на этих землях имеют органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, которые передают такие земли в собственность, а также арендаторы земельных участков государственной, коммунальной собственности, которые соответствуют требованиям по использованию их для создания индустриального парка.

Устанавливается ограничение по созданию, обустройству и функционированию индустриальных парков. В частности, инициатором создания парков не могут быть лица, которые:

являются конечными бенефициарными собственниками или участниками, которым принадлежит 10% и более акций, которых являются рф, беларуси, или иран;

являются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, отнесенных Кабмином к оффшорным зонам, или юридические лица, в уставном которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в таких государствах;

являются юридическими лицами, образованные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, Беларуси, Ирана, кроме случаев когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление АРМА;

являются субъектами хозяйствования, которые связаны экономическими связями с государством-агрессором в понимании Налогового кодекса Украины;

внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС.

Меняются требования к земельному участку, на которых могут располагаться индустриальные парки. Сейчас площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров и не более 1 тыс. гектаров. В документе убирается норма об ограничении в 1 тыс. га, но остается норма, что площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров.

Также, согласно законопроекту, в пределах индустриального парка смогут располагаться офисные помещения, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы, заведения питания, гостиницы, общежития, хостелы, сооружения двойного назначения, объекты альтернативной энергетики и установки хранения энергии.

Добавляется и перечень документов, которые необходимо подавать для включения парков в Реестр индустриальных парков:

копия решения инициатора о создании индустриального парка;

копия концепции индустриального парка;

сведения из Государственного земельного кадастра относительно земельных участков и из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно расположенных на них объектов недвижимого имущества (при наличии);

наименование управляющей компании и участников, других субъектов индустриального парка и выписки или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (при наличии);

копия договора аренды земельного участка/участков со всеми изменениями к нему, выписка из Государственного реестра вещных прав, подтверждающая регистрацию права аренды на земельный участок;

копия решения арендодателя о согласовании концепции индустриального парка;

выписка из градостроительной документации по территории, которая определена для создания индустриального парка;

копия справки об эксплуатации расположенных на участке зданий (при наличии);

документы, подтверждающие возможность финансирования обустройства и/или функционирования парка в соответствии с концепцией.

Также в решении о включении индустриального парка в Реестр в будущем будет указываться площадь индустриального парка.

Дополняется и перечень причин, по которым Индустриальный парк могут исключить из Реестра: если после двух лет отсутствует управляющая компания; уменьшение площади земельного участка или совокупной площади земельных участков индустриального парка до размера, составляющего менее 10 гектаров; осуществление хозяйственной деятельности, которая не может осуществляться в пределах индустриального парка; завершение срока на который индустриальный парк был создан.

Дополнение

Стоит отметить, что в январе Кабмин принял и подал в Верховную Раду почти аналогичный проект закона. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявлял, что «... подаем в Верховную Раду законопроект о введении понятия „эко-индустриальный парк“. Это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов».

Напомним,

Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк «Мироновка», что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика

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