Рада сделала шаг к введению в Украине нового формата промышленных площадок
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк» и изменения в функционировании индустриальных парков. Документ устанавливает новые правила создания парков и ограничения в отношении их владельцев.
Верховная Рада приняла за основу законопроект о введении понятия «эко-индустриальный парк», а также, который вводит ряд изменений по функционированию индустриальных парков в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12117.
«№12117 - совершенствование функционирования индустриальных парков. За основу», - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, вводится понятие «эко-индустриальный парк» - индустриальный парк, включенный в Реестр индустриальных парков, в рамках которого инициатор создания, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют деятельность в сфере промышленного симбиоза.
Порядок получения статуса эко-индустриального парка и особенности его функционирования будет определять Кабинет министров.
Меняется и само понятие «индустриальный парк» - определенная инициатором создания в соответствии с градостроительной документацией обустроенная соответствующей инфраструктурой территория, в пределах которой инициатор создания, управляющая компания, участники и другие субъекты индустриального парка осуществляют хозяйственную деятельность.
Также вводится понятие «промышленный симбиоз в пределах индустриального парка» - сотрудничество на договорных началах между инициатором создания, управляющей компанией, участниками и другими субъектами индустриального парка относительно:
производства, выполнения и поставки товаров, работ и услуг, обмена ими;
обработка отходов, образованных на одних производствах другими (кроме захоронения отходов);
использование побочных продуктов; повторного использования воды; комбинированного производства электрической и тепловой энергии (когенерации);
производства и использования энергии из возобновляемых источников энергии и/альтернативных видов топлива.
Проект закона вносит изменения в правила создания создания создания индустриальных парков на землях государственной и коммунальной собственности. В частности, право на создание парков на этих землях имеют органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, которые передают такие земли в собственность, а также арендаторы земельных участков государственной, коммунальной собственности, которые соответствуют требованиям по использованию их для создания индустриального парка.
Устанавливается ограничение по созданию, обустройству и функционированию индустриальных парков. В частности, инициатором создания парков не могут быть лица, которые:
являются конечными бенефициарными собственниками или участниками, которым принадлежит 10% и более акций, которых являются рф, беларуси, или иран;
являются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, отнесенных Кабмином к оффшорным зонам, или юридические лица, в уставном которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в таких государствах;
являются юридическими лицами, образованные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, Беларуси, Ирана, кроме случаев когда активы в установленном законодательством порядке переданы в управление АРМА;
являются субъектами хозяйствования, которые связаны экономическими связями с государством-агрессором в понимании Налогового кодекса Украины;
внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС.
Меняются требования к земельному участку, на которых могут располагаться индустриальные парки. Сейчас площадь земельного участка или совокупная площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров и не более 1 тыс. гектаров. В документе убирается норма об ограничении в 1 тыс. га, но остается норма, что площадь смежных земельных участков должна составлять не менее 10 гектаров.
Также, согласно законопроекту, в пределах индустриального парка смогут располагаться офисные помещения, финансовые учреждения, объекты маркетинга и рекламы, заведения питания, гостиницы, общежития, хостелы, сооружения двойного назначения, объекты альтернативной энергетики и установки хранения энергии.
Добавляется и перечень документов, которые необходимо подавать для включения парков в Реестр индустриальных парков:
копия решения инициатора о создании индустриального парка;
копия концепции индустриального парка;
сведения из Государственного земельного кадастра относительно земельных участков и из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно расположенных на них объектов недвижимого имущества (при наличии);
наименование управляющей компании и участников, других субъектов индустриального парка и выписки или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (при наличии);
копия договора аренды земельного участка/участков со всеми изменениями к нему, выписка из Государственного реестра вещных прав, подтверждающая регистрацию права аренды на земельный участок;
копия решения арендодателя о согласовании концепции индустриального парка;
выписка из градостроительной документации по территории, которая определена для создания индустриального парка;
копия справки об эксплуатации расположенных на участке зданий (при наличии);
документы, подтверждающие возможность финансирования обустройства и/или функционирования парка в соответствии с концепцией.
Также в решении о включении индустриального парка в Реестр в будущем будет указываться площадь индустриального парка.
Дополняется и перечень причин, по которым Индустриальный парк могут исключить из Реестра: если после двух лет отсутствует управляющая компания; уменьшение площади земельного участка или совокупной площади земельных участков индустриального парка до размера, составляющего менее 10 гектаров; осуществление хозяйственной деятельности, которая не может осуществляться в пределах индустриального парка; завершение срока на который индустриальный парк был создан.
Дополнение
Стоит отметить, что в январе Кабмин принял и подал в Верховную Раду почти аналогичный проект закона. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявлял, что «... подаем в Верховную Раду законопроект о введении понятия „эко-индустриальный парк“. Это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов».
Напомним,
Правительство включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков - парк «Мироновка», что на Киевщине. В Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.