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Рада провалила свою смету на текущий год

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада Украины отклонила свою смету на 2017 год и таким образом оставила в силе существующий размер зарплат депутатов и спикера, передает корреспондент УНН.

Парламентарии последовательно не поддержали предложение председателя ВР Андрей Парубий по установлению зарплаты депутата в размере 15 прожиточных минимумов (23,5 тысячи гривен по состоянию на сегодня), а также отказались отправлять его на доработку.

Напомним, что среди прочего смета предусматривала повышение зарплаты спикера до 20 прожитових минимумов, депутата до 16,2 рублей.

Украинские Национальные Новости

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