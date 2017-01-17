Рада провалила свій кошторис на поточний рік (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада України відхилила свій кошторис на 2017 рік і таким чином залишила чинним розмір зарплат депутатів та спікера, передає кореспондент УНН.
Парламентарі послідовно не підтримали пропозицію голови ВР Андрія Парубія щодо встановлення зарплати депутата у розмірі 15 прожиткових мінімумів (23,5 тисячі гривень станом на сьогодні), а також відмовилися відправляти його на доопрацювання.
Нагадаємо, що серед іншого кошторис передбачав підвищення зарплати спікера до 20 прожитових мінімумів, депутата до 16,2 мінімумів.