Рада провалила свій кошторис на поточний рік (доповнено)

Парламентарі послідовно не підтримали пропозицію голови ВР Андрія Парубія щодо встановлення зарплати депутата у розмірі 15 прожиткових мінімумів (23,5 тисячі гривень станом на сьогодні), а також відмовилися відправляти його на доопрацювання.

Нагадаємо, що серед іншого кошторис передбачав підвищення зарплати спікера до 20 прожитових мінімумів, депутата до 16,2 мінімумів.