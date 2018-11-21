Рада провалила упрощения регистрации брака для жителей оккупированных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Парламент не одобрил проект закона 8400 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории, который позволяет провести эту процедуру в день подачи соответствующего заявления, сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 192 народных депутатов Украины.
В частности, согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения, которые позволят гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, зарегистрировать брак в день подачи заявления о регистрации брака.
"Государственная регистрация брака для граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, по их желанию проводится в день подачи заявления о регистрации брака", - говорится в проекте закона.
Как сообщал УНН, по состоянию на июль 2018 года в Украине 38 тыс. 444 пары воспользовались услугой "Брак за сутки", начиная с 29 июля 2016 года.