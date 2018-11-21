Рада провалила спрощення реєстрації шлюбу для жителів окупованих територій

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Парламент не схвалив проект закону 8400 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території, який дозволяє провести цю процедуру в день подання відповідної заяви, повідомляє кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 192 народних депутатів України.

Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внести зміни, які дозволять громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зареєструвати шлюб у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

“Державна реєстрація шлюбу для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, за їх бажанням проводиться в день подання заяви про реєстрацію шлюбу”, — йдеться у проекті закону.

Як повідомляв УНН, станом на липень 2018 року в Україні 38 тис. 444 пари скористалися послугою "Шлюб за добу", починаючи з 29 липня 2016 року.

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