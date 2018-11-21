Рада провалила спрощення реєстрації шлюбу для жителів окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Парламент не схвалив проект закону 8400 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації шлюбу громадян, що проживають на тимчасово окупованій території, який дозволяє провести цю процедуру в день подання відповідної заяви, повідомляє кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 192 народних депутатів України.
Зокрема, згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внести зміни, які дозволять громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зареєструвати шлюб у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.
“Державна реєстрація шлюбу для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, за їх бажанням проводиться в день подання заяви про реєстрацію шлюбу”, — йдеться у проекті закону.
Як повідомляв УНН, станом на липень 2018 року в Україні 38 тис. 444 пари скористалися послугою "Шлюб за добу", починаючи з 29 липня 2016 року.