Понад 38 тис. пар скористалися послугою "Шлюб за добу"

"Починаючи з 29 липня 2016 року 38 тисяч 444 пари скористалися можливістю одружитися за 24 години, не чекаючи місяця!", - написала заступник Сукманова.



За її словами, найпопулярнішою ця послуга є у Києві – майже 7 тис. одружень, Одесі — майже 6 тис. одружень, Маріуполі — понад 2,6 тис., Львові — 2,5 тис., Сєвєродонецьку — понад 2 тис., Харкові — 1,8 тис., Чернівцях — 1,2 тис. одружень.



"Деякі критики закидали нам, що пари, які швидко одружуються, так само швидко і розлучатимуться. Ми спеціально відстежуємо цей момент, і я можу впевнено заявити, що відсоток розлучень серед пар, які одружилися за добу, є навіть меншим, ніж серед пар, які одружуються маючи перед цим місяць на роздуми", - додала Сукманова.



Як повідомляв УНН, послуга “шлюб за добу” діє в Києві з 14 серпня 2016 року.