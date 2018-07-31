Более 38 тыс. пар воспользовались услугой "Брак в сутки"

"Начиная с 29 июля 2016 38 тысяч 444 пары воспользовались возможностью жениться за 24 часа, не дожидаясь месяца!", - написала заместитель Сукманова.



По ее словам, самой популярной эта услуга была в Киеве - почти 7 тыс. браков, Одессе - почти 6 тыс. браков, Мариуполе - более 2,6 тыс., Львове - 2,5 тыс., Северодонецке - более 2 тыс., Харькове - 1,8 тыс., Черновцах - 1,2 тыс. браков.



"Некоторые критики упрекали нас, что пары, которые быстро женятся, так же быстро и разводятся. Мы специально отслеживаем этот момент, и я могу с уверенностью заявить, что процент среди пар, которые поженились в сутки, есть даже меньше, чем среди пар, которые женятся имея перед этим месяц на размышления", - добавила Сукманова.



Как сообщал УНН, услуга "брак в сутки" действует в Киеве с 14 августа 2016 года.