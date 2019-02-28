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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 41089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Рада приняла закон о трансплантации анатомических материалов человеку

Рада приняла закон о трансплантации анатомических материалов человеку

Киев  •  УНН

 • 11027 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона о трансплантации анатомических материалов человеку. За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку направлен на преодоление критической ситуации, пока существует в сфере трансплантации и связанной с ней деятельности в условиях правового вакуума, который возник из-за несвоевременной разработку и утверждение подзаконных нормативно-правовых актов, в частности из-за отсутствия единой государственной информационной системы трансплантации, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными актами в сфере т ансплантации.

Как объяснили авторы законопроекта, по состоянию на 1 января 2019 ЕДИСТ не была создана, а в сфере трансплантации органов образовался законодательный вакуум, который практически исключает применение трансплантации в Украине для значительного количества наших тяжелобольных соотечественников (около 5 тыс. человек). Кроме того, из-за этого над врачами, которые ежедневно спасают жизни людей с применением трансплантации, нависла угроза уголовной ответственности.

Напомним, с 1 января 2019 медицинские учреждения будут принимать решение о проведении лечения методом трансплантации путем проведения консилиумов врачей соответствующей больницы. В учреждениях пациентов внесут в список ожидания.

Украинские Национальные Новости

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