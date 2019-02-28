Рада ухвалила закон про трансплантацію анатомічних матеріалів людині

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині спрямований на подолання критичної ситуації, що наразі існує в сфері трансплантації та пов’язаної з нею діяльності в умовах правового вакууму, який виник через несвоєчасну розробку та затвердження підзаконних нормативно-правових актів, зокрема через відсутність Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, а також приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними актами у сфері трансплантації.

Як пояснили автори законопроекту, станом на 1 січня 2019 року ЄДІСТ не була створена, а в сфері трансплантації органів утворився законодавчий вакуум, який практично унеможливлює застосування трансплантації в Україні для значної кількості наших важкохворих співвітчизників (близько 5 тис. осіб). Крім того, через це над лікарями, які щоденно рятують життя людей із застосуванням трансплантації, нависла загроза кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року медичні заклади будуть приймати рішення про проведення лікування методом трансплантації шляхом проведення консиліумів лікарів відповідної лікарні. В закладах пацієнтів внесуть до списку очікування.



