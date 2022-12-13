Рада приняла закон о медиа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о медиа. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в сессионном зале нашлось 299 голосов "за", передает УНН.
Детали
По словам Гончаренко, не прошла поправка об использовании СМИ на выборах.
"Из отрицательного: фактически возвращается государственное телевидение. Из положительного: должны показывать заседание Рады", - написал нардеп.
Добавим
В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, закон урегулировал статус канала "Рада".
По словам нардепа, канал становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний Парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций, канал выкладывает записи в день проведения пленарного заседания.
Железняк также обнародовал результаты голосования за закон о медиа по фракциям:
СН – 195
ЕС – 18
Батькмвщина – 9
Платформа за жизнь и мир- 15
За майбутнє – 11
Голос – 14
Довіра – 15
Восстановление Украины – 12
Внефракционные – 10
Дополнение
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что закон о СМИ будет одной из наиболее дискуссионных евроинтеграционных инициатив, которые планирует принять украинский Парламент.
Законопроектом №2693 “О медиа” предполагалось ввести регуляцию онлайн-СМИ, блоггеров и различных веб платформ.
Также предусмотрен механизм сорегулирования и расширение полномочий регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию.