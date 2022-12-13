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Рада приняла закон о медиа

Рада приняла закон о медиа

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла закон о медиа. Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, в сессионном зале нашлось 299 голосов "за", передает УНН.

Детали

По словам Гончаренко, не прошла поправка об использовании СМИ на выборах.

"Из отрицательного: фактически возвращается государственное телевидение. Из положительного: должны показывать заседание Рады", - написал нардеп.

Добавим

В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, закон урегулировал статус канала "Рада".

По словам нардепа, канал становится государственным, должен обеспечивать трансляцию заседаний Парламента, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций, канал выкладывает записи в день проведения пленарного заседания.

Железняк также обнародовал результаты голосования за закон о медиа по фракциям:

СН – 195

ЕС – 18

Батькмвщина – 9

Платформа за жизнь и мир- 15

За майбутнє – 11

Голос – 14

Довіра – 15

Восстановление Украины – 12

Внефракционные – 10

Дополнение

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ранее заявил, что закон о СМИ будет одной из наиболее дискуссионных евроинтеграционных инициатив, которые планирует принять украинский Парламент.

Законопроектом №2693 “О медиа” предполагалось ввести регуляцию онлайн-СМИ, блоггеров и различных веб платформ.

Также предусмотрен механизм сорегулирования и расширение полномочий регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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