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Рада прийняла закон про медіа

Рада прийняла закон про медіа

Київ • УНН

 • 657887 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила закон про медіа. Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, у сесійному залі знайшлось 299 голосів "за", передає УНН.

Деталі

За словами Гончаренка, не пройшла поправка про використання ЗМІ під час виборів.

"З негативного: фактично повертається державне телебачення. З позитивного: повинні показувати засідання Ради", - написав нардеп.

Додамо

У той же час, за словами нардепа Ярослава Железняка, закон врегулював статус каналу "Рада".

За словами нардепа, кканал стає державним, має забезпечувати трансляцію засідань Парламенту, а у час воєнного стану і обмеження прямих трансляцій, канал викладає записи у день проведення пленарного засідання.

Железняк також оприлюднив результати голосування за закон про медіа по фракціям:

СН - 195

ЄС - 18

Батьківщина - 9

Платформа за життя та мир- 15

За майбутнє - 11

Голос - 14

Довіра - 15

Відновлення України - 12

Позафракційні - 10

Доповнення

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук раніше заявив, що закон про медіа буде однією з найбільш дискусійних євроінтеграційних ініціатив, які планує ухвалити український Парламент.

Законопроєктом №2693 “Про медіа” передбачається запровадити регуляцію онлайн-ЗМІ, блогерів та різних веб платформ.

Також передбачено механізм співрегуляції, та розширення повноважень регулятора — Нацради з питань телебаченні та радіомовлення.

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