Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Детали

За прекращение депутатских полномочий сопредседателя запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича проголосовало 302 нардепа, а за лишение мандата депутата от фракции "Слуга народа" Игоря Васильковского – 292.

Напомним

28 октября в Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Рабиновича и Васильковского "в связи с прекращением гражданства Украины".

20 июля 2022 УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства Вадима Рабиновича, а также олигарха Игоря Коломойского и бизнесмена, главу терробороны Днепра Геннадия Корбана.