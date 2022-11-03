20 липня 2022 року УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив громадянства Вадима Рабіновіча, а також олігарха Ігоря Коломойського і бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана.
Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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За припинення депутатських повноважень співголови забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича проголосувало 302 нардепи, а за позбавлення мандату депутата від фракції “Слуга народу” Ігоря Васильковського – 292.
Нагадаємо
28 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проекти постанов щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів Рабіновича та Васильковського "у зв'язку з припиненням громадянства України".