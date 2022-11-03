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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 5931 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Київ • УНН

 • 199511 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За припинення депутатських повноважень співголови забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича проголосувало 302 нардепи, а за позбавлення мандату депутата від фракції “Слуга народу” Ігоря Васильковського – 292.

Нагадаємо

28 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проекти постанов щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів Рабіновича та Васильковського "у зв'язку з припиненням громадянства України".

20 липня 2022 року УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив громадянства Вадима Рабіновіча, а також олігарха Ігоря Коломойського і бізнесмена, голову тероборони Дніпра Геннадія Корбана.

Українські Національні Новини

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