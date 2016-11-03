Рада планирует обратиться к странам ЕС относительно строительства газопроводов в обход Украины

Также среди прочего парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители и проект постановления о выходе Верховной Рады Украины из основателей редакции журнала "Вече".

Кроме этого депутаты, в частности, планируют определиться относительно проекта постановления об увековечении памяти бойцов Национальной гвардии Украины, погибших 31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады Украины, законопроект об оперативно-розыскной деятельности, а также вопрос об уточнении круга лиц, на которых не распространяется ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

В конце сегодняшнего рабочего дня народные избранники, в частности, планируют определиться относительно законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.

Проекта закона о спецконфискации в повестке дня нет.