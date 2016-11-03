Рада планує звернутися до країн ЄС щодо будівництва газопроводів в обхід України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути президентський законопроект про Вищу раду правосуддя та звернення до країн-членів ЄС стосовно ризиків будівництва транзитних газопроводів в обхід України. Про це сказано у порядку денному на четвер, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір розглянути у другому читанні законопроект про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії та проект постанови про вихід Верховної Ради України із засновників редакції журналу "Віче".
Крім цього депутати, зокрема, планують визначитися щодо проекту постанови про увіковічення пам'яті бійців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року під стінами Верховної Ради України, законопроекту про оперативно-розшукову діяльність, а також питання про уточнення кола осіб, на яких не поширюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Наприкінці сьогоднішнього робочого дня народні обранці, зокрема, планують визначитися щодо законопроекту про житлово-комунальні послуги.
Проекту закону про спецконфіскацію наразі у порядку денному немає.