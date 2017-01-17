Рада планирует обязать раскрывать информацию о мажоритарных акционерах ПАО
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Верховная Рада планирует обязать раскрывать информацию о мажоритарных акционерах публичных акционерных обществ. За соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроект предусматривает необходимость раскрытия информации об изменении владельцев акций, которым принадлежит 5 и более процентов простых акций публичного акционерного общества, о приобретении лицом пакета акций в размере 50 и более процентов или 75 и более процентов или 95 и более процентов акций общества, а также информации о таких владельцах акций.
Напомним, 17 января Верховная Рада упростила возможность строительства большинства объектов. Парламентарии 238 голосами приняли во втором чтении и в целом соответствующие изменения в законодательство.
Кроме того, Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата.
Также нардепы отклонили смету ВР на 2017 год и таким образом оставили действующим размер зарплат депутатов и спикера.