Рада планує зобов'язати розкривати інформацію про мажоритарних акціонерів ПАТ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Верховна Рада планує зобов’язати розкривати інформацію про мажоритарних акціонерів публічних акціонерних товариств. За відповідний законопроект проголосували 256 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає необхідність розкриття інформації про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, про набуття особою пакету акцій у розмірі 50 і більше відсотків або 75 і більше відсотків або 95 і більше відсотків акцій товариства, а також інформації про таких власників акцій.
Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада спростила можливість будівництва більшості об’єктів. Парламентарі 238 голосами схвалили у другому читанні та в цілому відповідні зміни до законодавства.
Крім того, Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати.
Також нардепи відхилили кошторис ВР на 2017 рік і таким чином залишили чинним розмір зарплат депутатів та спікера.