Рада планирует уточнить круг лиц, на которых не распространяется ограничение относительно совместительства

КИЕВ. 18 января. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о первоочередном бесплатном обеспечении санаторно-курортным лечением инвалидов войны, принимавших участие в антитеррористической операции и уточнить круг лиц, на которых не распространяется ограничение по совместительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.