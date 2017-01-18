Рада планує уточнити коло осіб, на яких не поширюється обмеження щодо сумісництва

КИЇВ. 18 січня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект щодо першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції та уточнити коло осіб, на яких не поширюється обмеження стосовно сумісництва. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.