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Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.
15:53 • 141 просмотра

Настал час зробити все правильно: Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 29907 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 73536 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108221 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86385 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 94922 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 102324 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Рада поддержала увеличение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по имплементации Конвенции Совета Европы, которым усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №3055 предусматривает изменения в законодательство по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия, они разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Так, вносятся следующие изменения в Уголовный кодекс Украины:

- предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом лицу, не достигшему 16-го века, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась, будет караться лишением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

- предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом несовершеннолетнему лицу, с целью вовлечения его в изготовление детской порнографии, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась будет караться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

- вышеуказанные действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, за 8 месяцев этого года к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 30 752 обращения с жалобами на домашнее насилие.

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