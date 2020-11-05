Рада підтримала збільшення покарання за сексуальну експлуатацію дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про внесення змін до законодавства щодо імплементації Конвенції Ради Європи, яким посилюється відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №3055 передбачає зміни до законодавства щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства, вони розроблені з метою імплементації положень Ланцаротської конвенції.
Так, вносяться такі зміни до Кримінального кодексу України:
- пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітньою особою особі, яка не досягла 16-го віку, з метою вчинення щодо неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, за умови вчинення істотних дій, спрямованих на те, щоб така зустріч відбулася, каратиметься обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітньою особою неповнолітній особі, з метою втягнення її у виготовлення дитячої порнографії, за умови вчинення істотних дій, спрямованих на те, щоб така зустріч відбулася каратиметься позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- вищезазначені дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, за 8 місяців цього року до Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло 30 752 звернення зі скаргами на домашнє насильство.