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Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови

Рада поддержала законопроект о безопасности донорской крови

Киев  •  УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови. Соответствующее решение поддержали 293 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предполагается обеспечить соответствие законодательства европейским требованиям. Среди ключевых положений законопроекта:

  • создание и функционирование компетентного органа по осуществлению лицензирования деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью в части соблюдения требований безопасности и качества донорской крови и компонентов крови,
  • установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови,
  • пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, с целью устранения неработающих устаревших льгот,
  • создание Национального реестра доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Добавим, по информации из открытых источников, в Украине ежегодно не менее 300 тыс. человек нуждаются в манипуляциях, связанных с переливанием крови. По данным статистики, в Украине 1000 жителей приходится около 11 донаций, в то время, как показатель, что считается нормой для развитых стран, составляет 33 донации. Такое низкое количество донаций связано, прежде всего, с тем, что в Украине недостаточно развита культура добровольного безвозмездного донорства и не сформирована надежная база бесплатных доноров.

Напомним, как сообщили в Минздраве, для того, чтобы стать донором крови, лицо должно отвечать определенным критериям, в частности, быть старше 18 лет и ограничить употребление некоторых продуктов за определенное время до процедуры.

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