Рада підтримала законопроект про безпеку донорської крові
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3648 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом передбачається забезпечити відповідність законодавства європейським вимогам. Серед ключових положень законопроекту:
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- створення та функціонування компетентного органу щодо здійснення ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові,
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- встановлення вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові,
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- перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг,
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- створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами.
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Також парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Додамо, за інформацію з відкритих джерел, в Україні щорічно не менше 300 тис. осіб потребують маніпуляцій, пов’язаних з переливанням крові. За даними статистики, в Україні на 1 000 жителів припадає близько 11 донацій, у той час, як показник, що вважається нормою для розвинених країн, становить 33 донації. Така низька кількість донацій пов’язана, перш за все, з тим, що в Україні недостатньо розвинена культура добровільного безоплатного донорства та не сформована надійна база безоплатних донорів.
Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, для того, аби стати донором крові, особа повинна відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше за 18 років та обмежити вживання деяких продуктів за певний час до процедури.