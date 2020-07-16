Рада підтримала законопроект про безпеку донорської крові

Так, законопроектом передбачається забезпечити відповідність законодавства європейським вимогам. Серед ключових положень законопроекту:



створення та функціонування компетентного органу щодо здійснення ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю в частині дотримання вимог щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові,



встановлення вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові,



перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, з метою усунення непрацюючих застарілих пільг,



створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами.



Також парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Додамо, за інформацію з відкритих джерел, в Україні щорічно не менше 300 тис. осіб потребують маніпуляцій, пов’язаних з переливанням крові. За даними статистики, в Україні на 1 000 жителів припадає близько 11 донацій, у той час, як показник, що вважається нормою для розвинених країн, становить 33 донації. Така низька кількість донацій пов’язана, перш за все, з тим, що в Україні недостатньо розвинена культура добровільного безоплатного донорства та не сформована надійна база безоплатних донорів.

Нагадаємо, як повідомили у МОЗ, для того, аби стати донором крові, особа повинна відповідати певним критеріям, зокрема, бути старше за 18 років та обмежити вживання деяких продуктів за певний час до процедури.



