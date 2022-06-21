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Рада поддержала упрощение приватизации во время войны

Рада поддержала упрощение приватизации во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №7451 об упрощении приватизации во время войны, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Как отмечается, за проект закона №7451 за основу нардепы отдали 226 голосов "за".

Детали

Как сообщает нардеп, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram, документ включает в себя изменения в различные законодательные акты в части приватизации государственного и коммунального имущества, которые условно можно разделить на 2 группы.

К первой группе относятся изменения, действующие на период военного положения. А именно:

1. Не проводятся аукционы по продаже объектов крупной приватизации и их выкуп.
2. Не проводится приватизация объектов, находящихся в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается КМУ.
3. Фонд госимущества ежемесячно представляет в комитет ВРУ, который ведет вопросы приватизации, информацию о назначенных электронных аукционах, результатах продажи госимущества и предложения к законодательству.
4. Документы, подаваемые для участия в электронном аукционе, могут быть составлены в электронной форме и подписаны квалифицированным электронным подписям.
5. Сведения о каждом участнике аукциона анонимны.
6. Установлен размер гарантийного взноса на электронных аукционах объектов малой приватизации: 10 минимальных заработных плат – для объектов, стартовая цена которых составляет от 1 до 500 тысяч гривен; 10% стартовой цены объекта приватизации – для объектов, стартовая цена которых составляет более 500 тысяч гривен.
6. Стартовая цена объекта определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости.

Ко второй группе изменений относятся те, что не связаны с военным положением:

1. Установлено, что руководителем государственного унитарного предприятия (кроме предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности, или к перечню объектов крупной приватизации госсобственности), в отношении которого принято решение о приватизации, может быть назначено лицо за совместительством. Лицо может быть руководителем по совместительству одновременно не более 5 государственных унитарных предприятий, балансовая стоимость имущества ни одного из которых не превышает 100 млн грн.
2. Установлено, что временно на период приватизации объектов спиртовой и ликероводочной отрасли ГП “Укрспирт” не препятствует продаже путем приватизации такого имущества.
3. Если повторный аукцион со снижением стартовой цены не состоялся, то орган приватизации принимает решение о приватизации объекта путем выкупа непосредственно покупателю по предложенной им цене, но не ниже стартовой цены, с учетом снижения стартовой цены на 50%.

Напомним

Верховная Рада приняла сегодня ряд законопроектов, в частности вернула пошлины и налогообложение на ввоз автомобилей в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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