Рада отменила "совещательную комнату" в судах: что изменится в судебном процессе

Верховная Рада приняла законопроект №9445, который убирает из судебного процесса советский рудимент «совещательной комнаты», сообщил в четверг председатель комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Денис Маслов, пишет УНН.

Детали

«Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 9445. Убираем советский рудимент «совещательной комнаты» в ГПК, ХПК и КАС, заменяя это стадией принятия судебного решения», - сообщил Маслов в Telegram.

Как сообщали ранее в парламенте, проект закона предусматривает изъятие из процессуального законодательства института «совещательной комнаты». Согласно проекту, после судебных дебатов суд сразу объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочное время его провозглашения. В исключительных случаях суд может отложить провозглашение решения, но на срок не более чем на десять дней.

Этот закон по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений, как ожидается, позволит упростить и ускорить судебный процесс. И он разработан для гармонизации национального законодательства с законодательством стран ЕС.

«Это долгожданный законопроект, который был наработан при участии представителей судейского сообщества», - отметил Маслов.

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