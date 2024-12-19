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Рада отменила "совещательную комнату" в судах: что изменится в судебном процессе

Рада отменила "совещательную комнату" в судах: что изменится в судебном процессе

Киев  •  УНН

 • 2057 просмотра

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Верховная Рада приняла закон об отмене института «совещательной комнаты» в судах. Теперь суд сразу будет переходить к стадии принятия решения, что должно ускорить судебный процесс.

Верховная Рада приняла законопроект №9445, который убирает из судебного процесса советский рудимент «совещательной комнаты», сообщил в четверг председатель комитета по вопросам правовой политики, народный депутат Денис Маслов, пишет УНН.

Детали

«Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 9445. Убираем советский рудимент «совещательной комнаты» в ГПК, ХПК и КАС, заменяя это стадией принятия судебного решения», - сообщил Маслов в Telegram.

Как сообщали ранее в парламенте, проект закона предусматривает изъятие из процессуального законодательства института «совещательной комнаты». Согласно проекту, после судебных дебатов суд сразу объявляет о переходе к стадии принятия решения и ориентировочное время его провозглашения. В исключительных случаях суд может отложить провозглашение решения, но на срок не более чем на десять дней.

Этот закон по совершенствованию принятия и провозглашения судебных решений, как ожидается, позволит упростить и ускорить судебный процесс. И он разработан для гармонизации национального законодательства с законодательством стран ЕС.

«Это долгожданный законопроект, который был наработан при участии представителей судейского сообщества», - отметил Маслов.

Увеличение штрафов за неуважение и неявку в суд: Рада приняла законопроект за основу22 авг. 2024, 11:22 • 25282 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
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