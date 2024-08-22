Увеличение штрафов за неуважение и неявку в суд: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении наказания граждан за неуважение и неявку в суд. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11387.

Детали

№11387 - КУоАП усиливаются штрафы за неуважение к суду и вводится админответственность за непринятие мер по постановлению суда о приводе. За основу 262 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, за проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины, что выражается в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика, или действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам предусматривается наказание в виде штрафа от 1700 гривен до 3400 гривен. Сейчас такой штраф на уровне от 850 гривен до 2550 гривен.

За повторное нарушение - от 3400 гривен до 6800 гривен. Сейчас такой штраф на уровне от 850 гривен до 4250 гривен.

За неуважение к Конституционному Суду со стороны участников конституционного производства, переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, выразившееся в злостном уклонении от явки на заседание. Сейчас такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 340 гривен до 1700 гривен. Вместо этого предлагается установить наказание на уровне от от 3400 гривен до 6800 гривен.

Также предлагается ввести административную ответственность за непринятие мер по постановлению суда о приводе.

Так, оставление должностным лицом без рассмотрения постановления суда о приводе, безосновательное невыполнение постановления суда об осуществлении привода лицом, на которое возложено его выполнение, или же возвращение суда постановления о приводе без письменного объяснения причин его невыполнения - будут наказываться наложением штрафа от 1700 гривен до 3400 гривен.

Кроме того, планируется изменить размер штрафов, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия в суд. Штрафы планируется установить в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в случае неявки по вызову следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в случае неявки по вызову следственного судьи, суда.



Учитывая, что по состоянию на 1 января в Украине размер прожиточного минимума составляет 3028 гривен, то за неприбытие на вызов следователя, прокурора штраф будет составлять от 1514 гривен до 3028 гривен.

За неприбытие на вызов следственного судьи, суда штраф будет составлять от 3028 гривен до 12112 гривен.

Напомним,

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который планирует передать Киевскому окружному админсуду и другим админсудам Украины дела, которые не были рассмотрены Окружным админсудом Киева. Дела будут переданы до начала работы образованного Киевского городского окружного административного суда.