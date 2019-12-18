Рада окончательно отменила неприкосновенность нардепов: что это значит

Так, парламентарии 3 сентября текущего года приняли в целом законопроект №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Новая редакция этой статьи Конституции была принята в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Новая редакция статьи не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

По словам народного депутата, представителя Президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского, ни одного предостережения в заключении от Конституционного Суда Украины относительно снятия неприкосновенности не содержится.

После внесения изменений в Конституцию Украины и принятия законопроекта о неприкосновенности депутатов, парламентариям пришлось согласовывать законодательные акты, чтобы они соответствовали новому тексту Конституции и можно было реализовать снятие депутатской неприкосновенности.

Так, в Раде 18 декабря на утреннем заседании приняли в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" предусматривает приведение в соответствие с Конституцией Украины положения законодательных актов Украины, что обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, законопроект предлагает такие новации:

- вносить в ЕРДР данные о совершении народным депутатом Украины правонарушения вправе только Генеральный прокурор;

- проводить досудебное расследование уголовных производств, открытых в отношении народного депутата, имеют право только следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР;

- ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных розыскных действий должны быть согласованы генпрокурором;

- о задержании нардепа, сообщение ему о подозрении обязательно сообщается главе ВРУ.

Кроме того, согласно законопроекту, рассмотрение ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, то есть там, где расположен центральный аппарат ГБР. Если речь идет о коррупционных преступлениях, то рассмотрение ходатайств происходит со следователем судьей Высшего антикоррупционного суда.

Добавим, принятый в сентябре законопроект о снятии депутатской неприкосновенности вступает в силу с 1 января 2020 года. Законопроект о согласовании законодательства о снятии неприкосновенности после подписания Президентом Украины Владимиром Зеленским вступает в силу одновременно с вышеупомянутым законопроектом.

Напомним, 11 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.