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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77767 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 91792 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100798 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100200 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107808 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 94688 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103933 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131244 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

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Актуальное
Рада не поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения

Рада не поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения

Киев  •  УНН

 • 15042 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины. За постановление проголосовали 217 нардепов, чего не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.

Поэтому, парламентарии не поддержали кандидата Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Добавим, Максим Степанов родился 18 августа 1975 г. в Сковородино, Амурская область. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького по специальности "хирургия". В 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". Затем, до 2003 года, работал в ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече". Затем год в налоговой.

С 2004 по 2008 год работал главой совета директоров ООО "Республиканский правовой союз". В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА Николая Сердюка.

Работал директором государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Ліски". С декабря 2011 года по 2016 год - директор полиграфкомбината "Украина". С января 2017 года по апрель 2019 года - губернатор Одесской области. В приоритете были медицина, инфраструктура и образование.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Министром здравоохранения был назначен Илья Емец.

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