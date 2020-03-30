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Рада не підтримала кандидатуру Степанова на посаду міністра охорони здоров'я

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України провалила проект постанови №3284 про призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я України. За постанову проголосували 217 нардепів, чого не вистачило для прийняття рішення, передає кореспондент УНН.

Відтак, парламентарі не підтримали кандидата Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я України.

Додамо, Максим Степанов народився 18 серпня 1975 у Сковородіно, Амурська область. У 1998 році закінчив Донецький державний медуніверситет ім. Горького за спеціальністю "хірургія". У 2004 році — Київський національний економічний університет за спеціальністю "Міжнародна економіка".

З 1999 по 2001 рік обіймав посаду заступника генерального директора ДК "Торговий дім "Газ України" НАК "Нафтогаз України". Потім, до 2003 року, працював у ЗАТ "Промислово-фінансова компанія "Віче". Потім рік у податковій.

З 2004 по 2008 рік працював головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз". У період 2008—2010 років Степанов обіймав посаду першого заступника голови Одеської ОДА Миколи Сердюка.

Працював директором державного підприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски". З грудня 2011 року по 2016 рік — директор поліграфкомбінату “Україна”. З січня 2017 року по квітень 2019 року — губернатор Одеської області. У пріоритеті були медицина, інфраструктура й освіта.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Міністром охорони здоров'я був призначений Ілля Ємець.

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